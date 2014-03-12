بالفيديو.. مرور حائل ينفي وفاة 11 شخصاً

أكد المقدم بندر الحربي الناطق الإعلامي لمرور منطقة حائل، أن ما تداول حول وفاة 11 شخصا في حوادث مرورية بسبب الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين على المنطقة غير صحيح، وإنما هي حوادث مرورية في معدلها الطبيعي اليومي بقرى تابعة لمنطقة حائل بسبب مخالفات مرورية.

وبين الحربي أن حصيلة البلاغات والحوادث لم ترتفع، بل كانت حصيلة اعتيادية مثل باقي العام، سوى بعض الحوادث البسيطة جداً التي سببها المطر وهي انزلاق المركبات وذلك للسرعة الزائدة أو عدم فحص الإطارات.

وأوضح الحربي بأنه منذ هطول الأمطار تواجدت فرق المرور على الطرق السريعة وعند الإشارات الضوئية، والتي تعامل معها رجال المرور يدوياً، لتخفيف الزحام لكثافة المركبات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع أمانة منطقة حائل وإدارة الطرق، في حال وجود مستنقعات تستدعي تدخل فرق المرور، لإغلاق الطريق وتغيير المسار، تفادياً للازدحام أو وقوع حوادث.

وحذر الحربي جميع قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات المرور، وتوخي الحذر في القيادة وخاصة أثناء هطول الأمطار.

