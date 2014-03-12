بحث جدة يقبض على مواطن حطم عدد من الصرافات الآلية

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأنه ورد للجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة بلاغات عن وجود إعتداء بتحطيم عدد من اجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك محلية بجنوب وشرق محافظة جدة من قبل شخص مجهول.

وأكد المقدم القرشي بأنه تعاملت فرق البحث والتحري بشرطة جدة مع البلاغات وذلك بسرعة القبض على الجاني بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي وبمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله القحطاني والتي أسفرت بتقليص الاشتباه وتحديد هوية المتهم ، وبفضل من الله وتوفيقه نجحت فرق البحث الجنائي بالقبض عليه حيث عثر بحوزته على آله حاده يشتبه بأن تكون الأداة المستخدمة في تحطيم تلك الأجهزة. وبعد إجراءات التحقيق الاولية اتضح بأنه مواطن في الثلاثين من عمره فيما تم تحريز الآلة الحادة وإحالته وملف القضية لمركز شرطة السامر لإكمال الإجراءات اللازمة ومعرفة الدوافع من قيامه بذلك تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص

