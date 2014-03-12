جسر إغاثة سعودي يصل الأردن لمساعدة اللاجئين السوريين

وصل الجسر الإغاثي البري الثالث عشر من مساعدات الحملة الوطنية السعودية لمساعدة اللاجئين السوريين إلى محافظة المفرق الأردنية.

ويتكون الجسر البري الثالث عشر، الذي انطلق قبل أيام من مدينة الرياض في السعودية، من 86 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الشتوية وألعاب الأطفال.

وكان في استقبال القافلة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبد الله الصالح ومدير مكتب الحملة في الأردن ومندوبون عن هيئة الإغاثة الأردنية والمنظمات الدولية المعنية بتقديم العون للاجئين السوريين.

وعبر الدكتور الصالح في تصريحات للصحافيين عن تقديره لجهود المساهمين في تسهيل دخول الجسر الإنساني الإغاثي إلى الأردن من الجهات الرسمية الأردنية والمدنية.

وأكد حرص المملكة العربية السعودية على تقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين تجسيدا لنهجها في هذا المجال.