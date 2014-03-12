خبير: انتهى المنخفض المستورد والأمطار قادمة بقوة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن مناطق عديدة في السعودية ستشهد خلال الأيام المقبلة أمطارا تضرب بقوة، مشددا على أننا نعيش "فترة تناطح" جبهي عنيف الأمر الذي يجعل الأجواء "مكفهرة" متمثلة برياح عالية مثيرة للغبار والأتربة.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أن "المنخفض المستورد" انتهى يوم أمس بعد استمراره أسبوعا كاملا، وكان قادما من مصر، مغطيا بأذرعه على جميع مناطق المملكة.

وبين الزعاق أن المملكة منذ اليوم بدأت "التزحزح المناخي"، وهناك تدافع جبهي سبب انحدارا قويا في حركة رياح شمالية هابطة، كانت سببا رئيسيا في إثارة الغبار والأتربة.

وأضاف: "اليوم نعيش فترة تناطح جبهي عنيف الأمر الذي يجعل الأجواء مكفهرة متمثلة برياح عالية مثيرة للغبار والأتربة وقد تأثرت بها مناطق الشمال، لكنه في نفس الوقت شدد على أنها ستهدأ في المساء، خصوصا وأن أشعة الشمس والحرارة هما وقود "الغبار" وما أن تغيب الشمس حتى يستكين الغبار شيئا فشيئا".

ورأى الزعاق أن العوامل البشرية اجتمعت بالعوامل الطبيعية في السنوات الأخيرة وساهما بصناعة "الغبار" وبكميات كبيرة.

وقال إنه لا يمكن التوقع عما إذا كان صيف الخليج سيكون متخما بالغبار ولا يستطيع قراءة ذلك إلا مع نهاية الربيع. مشيراً إلى أن الأمطار حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة وقد تزداد في كثير من مناطق المملكة.

وكان الزعاق كتب في تغريدة له في تويتر قال فيها إن نشاط الرياح السطحية سيزداد خلال فترة الظهر ويتولد عن ذلك غبار منقول على الرياض تتدنى معه الرؤية الأفقية طوال الفترة النهارية.

