سؤال عن حافز.. هل سيعيد المبالغ التي تم خصمها؟

عاد برنامج حافز مجدداً كما كان بمخصص مالي يبلغ 2000 ريال لكل المستفيدين الباحثين عن عمل بعد أن قام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بمسح مخالفات 34.700 من المستفيدين الذين تقلصت مخصصاتهم المالية خلال الأشهر الماضية، ليظهر سؤال ملح من جيوب المستفيدين هل ستعاد المبالغ التي خصمها في السابق أم سيكون الاكتفاء فقط بمسح المخالفات؟.

وكان ابراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية قد قال في خبر نشر على موقع "العربية.نت" أنه تم البدء في تطبيق النظام الجديد لبرنامج حافز والذي يتيح مسح المخالفات والملاحظات المسجلة في ملفات المستفيدين من برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل.

وعانى مستفيدون من مخصصات برنامج حافز المالية خلال دورة البرنامج الأولى والثانية من تقليص مخصصاتهم المالية بسبب تأخرهم في تسجيل دخولهم إلى موقع البرنامج بشكل أسبوعي ما جعل استفادة البعض من المخصص المالي في الأشهر الأخيرة محدودة وهو أمر كان واضحاً في استفسارات المستفيدين التي تم إيداعها في حساب البرنامج على تويتر.

وقالت إحدى المستفيدات من البرنامج في "تويتر" وهي تسأل خبير حافز وهو حساب حكومي يهتم بالإجابة على استفسارات المستفيدين هل ستتم إعادة المبالغ التي خصمها في السابق؟ لكن الخبير ترك السؤال معلقاً ومضى إلى آخر دون إجابة تضع حداً لاستفسارات الذين بدأوا مع البرنامج بألفي ريال كمخصص مالي قبل أن تخصم مئتي ريال من مخصصهم في كل مرة لا يقومون بتسجيل الدخول إلى برنامج حافز بشكل أسبوعي.

هذا الخصم سيعود مرة أخرى بحسب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الذي قال أيضاً إن التنظيم يُمكن المستفيدين من إزالة المخالفات السابقة مِنْ ملفاتهم، والتي تؤدي إلى تخفيض المُخصص المالي، ليعود لمستواه الأصلي مجدداً (2000 ريال ) في حال الالتزام بعدم المخالفة لمدة شهرين (60) يوماً.

وسيتمكن الذين جربوا الاستفادة من مخصصات برنامج حافز المالية والباحثين عن عمل في الاستفادة مرة أخرى من البرنامج لكن بمخصص مالي أقل تحت مسمى حافز صعوبة الحصول على عمل والذي سيبدأ من سقف ألف وخمسمئة ريال قبل أن يتقلص إلى ألف ريال في نهاية الدورة إلا في حال فاجأ البرنامج المستفيدين بخطة أخرى شبيهة بخطة مسح المخالفات.

