سائق حافلة في عرعر يحتجز طالبة جامعية ويتحرش بها

احتجز سائق حافلة لنقل الطالبات الجامعيات في مدينة عرعر، إحدى الفتيات اللاتي ينقلهن، وتحرش بها، وحاول الهروب بها حتى لا ينكشف ما قام به.

وبدأت التفاصيل، عندما تفاجأ المارة بمحاولة فتاة الهرب من نافذة حافلة أثناء سيرها، وطلبها للنجدة.

وروى حمود حجي- أحد المارة- لـ"العربية.نت" الواقعة فقال إنه "تصادف مروري بأحد الطرق القريبة من كلية التربية للبنات بعرعر بصراخ واستنجاد فتاة بالمارة ومحاولتها إلقاء نفسها من نافذة الحافلة، فأجبرنا قائد الحافلة على التوقف وإخراج الفتاة وإبلاغ الشرطة بالواقعة وإيصال الفتاة لمنزلها بعد مهاتفة ولي أمرها".

في المقابل أكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن الجهات الأمنية تحفظت على سائق الحافلة، وجار التحقيق معه.