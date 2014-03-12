شهادة من نزاهة

وفقا لصحيفة الرياض العدد رقم ١٦٦٩٥ الصادر في ٩ جمادى الأولى ١٤٣٥ الموافق ١٠ مارس الجاري، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
(نزاهة) أنّ البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي نفذته وزارة العمل لدعم الباحثين عن العمل لم يحقق هدف إقرار الإعانة، كما لم تحقق الوزارة أهداف استراتيجية التوظيف الصادرة عن الجهات العليا، وأضاف التقرير أن وزارة العمل لم تحقق أهداف استراتيجية التوظيف الصادرة بقرار مجلس الوزراء في عام ١٤٣٠ للسيطرة على البطالة، وتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات تساوي أعداد الداخلين لسوق العمل، والتخفيض التدريجي للعمالة الوافدة، رغم انتهاء السنتين المحددتين كهدف مرحلي قصير المدى للسيطرة على البطالة، وإذا أضفنا إلى ما سبق فشل نظام نطاقات في توطين العمالة، نجد مع الأسف أن وزارة العمل لم تنجز أي شيء يذكر فيما تصدت له، وهذا شيء طبيعي خاصة وأنها انحرفت عن مسار الشعار الذي رفعه وزير العمل السابق، وهو: التدريب والتدريب والتدريب، ولديها الوسائل لتحقيق ذلك، ولكنه عجز القادرين على التمام.
نقلاً عن صحيفة "الرياض"