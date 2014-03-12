مجهولون يطلقون النار على دورية أمنية في القطيف

كشف الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، عن تعرض دورية أمنية لإطلاق نار كثيف في القطيف ولم ينتج عنها إصابات.

وقال في بيان صحافي، اليوم الأربعاء: "إنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة يوم الثلاثاء الموافق 1435/5/11هـ، وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمهامها في طريق أحد بمحافظة القطيف، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، مما نتج عنه إصابة المركبة الأمنية بعدة طلقات نارية أدت إلى انحرافها وارتطامها بحاجز إسمنتي في الاتجاه المعاكس من الطريق".

وأضاف: "لم ينتج عن ذلك أي إصابات بين رجال الأمن أو أحد من مستخدمي الطريق، وقد باشرت شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، والتحري عن هوية المتورطين فيها للقبض عليهم".