مدرسة بنات سعودية تضع عباءة النساء معياراً للرجولة

وضعت مدرسة بنات في شمال السعودية، عباءة النساء، معياراً للرجولة. وفي التفاصيل، أن مدرسة في عرعر رفعت لوحة معلقة على واجهة المبنى، مكتوب عليها عبارة: "تعرف رجولة الرجل من عباءة أهله، فمن لا يقدر ستر أهله أمام الناس لا يقدر عليهم في بيته، حقيقةً لا يستطيع أحد إنكارها في هذا الزمن"، ما أثار استغراب السكان.

وأثارت تلك العبارة، الجدل خصوصاً لدى الشباب، الذين تناقلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من يرى أن إدارة المدرسة بالغت في ذلك، بينما آخرون يتفقون مع تلك الخطوة، ويشيدون بالمعلمات والطالبات. إذ يرون أنها: "تثقف المجتمع في بعض جوانب الحياة المهمة".

ومن المتعارف عليه لدى السعوديين، أن كلمة الأهل لا تضم الذكور من الأسرة، وإنما تقتصر على الإناث فقط.

