معرض الكتاب يفضح جامعاتنا

أن تخصص وزارة بضعة أيام محددة سنويا للاحتفاء بالكتب والقراءة، وتدعم مشروع «معرض الرياض الدولي للكتاب» ماديا ومعنويا، يدخل ضمن إنجازات الحكومة لتثقيف المجتمع من أجل التطور، إذ أن الكتب/ القراءة سابقة لتطور المجتمعات، أو مؤدية للتطور.

هو كذلك ــ أي الاحتفاء بالكتاب ــ يرسل إشارات للمجتمعات الأخرى عما يفضله هذا المجتمع، وما الذي يحبه أفراد المجتمع؛ لهذا يقام له المعارض سنويا، دون أن يصبح مع الوقت مكلفا على الدولة؛ لأن أفراد المجتمع سيغطون تكلفة ما يصرف عليه من خلال إقبالهم على الشراء، وينفي تهمة أو يلغي فكرة «إن العرب لا يقرأون».

هو أيضا ــ أي معرض الكتاب ــ ودون قصد أو تعمد من الراعي للمعرض «وزارة الثقافة والإعلام»، يفضح جامعاتنا الحكومية والأهلية أمام وزارة التعليم العالي، ويكشف لها عوار الجامعات في مجال التأليف والترجمة والطبع والنشر، مع أنها تخصص ميزانية لكل جامعة في هذا المجال.

فالزائر لن يجد حضورا لجامعات المملكة، باستثناء «جامعة الملك سعود التي تعرض 100 كتاب»، أما باقي الجامعات «24 جامعة حكومية و10 جامعات نصف أهلية»، غائبون عن المشهد الثقافي، ولا يوجد لهم حضور في البحوث العلمية والدراسات والتأليف والترجمة.

وهذا ما يجعل الزائر لمعرض الكتاب يتساءل: إن لم يكن للجامعات حضور في هذا المشهد الثقافي المعرفي، فأين يمكن لنا مشاهدة نتاج هذه الجامعات؟

هل يعقل ألا نرى في معرض الكتاب نتاجًا لمؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي التي أنشئت عام 1975م، طالما هي مع كل عام تستقبل رسائل دكتوراه وماجستير وتناقشها، وتمنحها صفة البحوث العلمية قبل أن تمنح شهادة لمقدمها؟

ثم ما الذي يقوم به المسؤولون عن «برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي» في هذا المجال، ألا يوجد رسالة دكتوراه أو ماجستير منح عليها المبتعث والمبتعثة شهادة في أفضل جامعات العالم تستحق الترجمة والنشر، ولو من باب إثبات قيمة الابتعاث، فيكون لهم جناح في المعرض يعرضون فيه نتاج طلاب وطالبات قضوا جل وقتهم في المكتبات وقراءة البحوث وبعيدا عن أسرهم، لكتابة بحوثهم العلمية؟

خلاصة القول: على وزارة التعليم العالي مساءلة الجامعات عن غيابها، فمعرض الكتاب سنوي، وسنويا سيفضح جامعاتها؟.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"