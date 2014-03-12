ملتقى علمي يطالب بـ "برنامج متخصص" للخدمة الاجتماعية

أكد مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور عبد الحميد الحبيب أن الرؤية العامة للخدمة الاجتماعية في السعودية باتت جزءاً لا يتجزأ من كافة التخصصات الأخرى، مشدداً على ضرورة أن يكون العاملون في هذا المجال مؤهلون بشكل كبير لتقديم الخدمة.

وأثناء افتتاح ملتقى الخدمة الاجتماعية الثالث الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر حتى الغد في مدينة جدة، قال الدكتور الحبيب إن : "عمل مثل هذه الملتقيات يهدف للتعريف بأسلوب الممارسة، وتبادل الخبرات وكيفية تقديم الخدمة الاجتماعية داخل المنشئات الصحية، كما أن هذه الملتقيات تعد أحد خطوات تطوير وتحسين الأداء، وهي فرصة محققة لذلك"، وكشف بأن : "هناك مشاريع لتحسين الخدمة، والتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى سيتم تنفيذها".

من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود أن : "وزارة الصحة تهتم بالدور الذي تقوم به الخدمة الاجتماعية، ووجهت بأن لا يكون هذا الملتقى للتكرار فقط، وإنما لهدف تطوير الخدمة الاجتماعية في المنشئات الصحية، خصوصاً وأن معظم المتحدثين فيه من العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية، ويطرحون أوراقاً علمية من واقع خبرة وتجربة، وليست مجرد محاضرات، وسيكون مردودها إيجابياً بإذن الله".

وأشار مدير الشؤون الصحية بجدة إلى أن : "هناك تعاون مع الشؤون الاجتماعية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تقديم الخدمات للمرضى، ولدينا لجنة تحت مسمى أصدقاء المرضى، مرتبطة بالخدمة الصحية والاجتماعية معاً للمرضى المحتاجين، وهناك نخبة متميزة من العاملين في هذا المجال، وأدوارهم أصبحت اكثر مسؤولية، وواجبهم التعريف والمطالبة بحقوق المرضى، والخطط المستقبلية تستوجب وجود طاقم أكبر، ونسعى إلى توفير وظائف والتوسع في الخدمة الاجتماعية في المنشئات الصحية".

إلى ذلك، أكد مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية في صحة جدة طلال بن محمد الناشري بأن البرنامج العلمي للملتقى يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يستعرض المحور الأول مشاريع التطوير، ومنها تصميم نظام دعم القرار لمقدمي الخدمة الاجتماعية، التدوير الوظيفي في الخدمة الاجتماعية ومشروع العيادات الاجتماعية، فيما يتناول المحور الثاني مسألة الجودة وحسن الأداء، أما المحور الثالث فيناقش الشراكات والمشاريع المجتمعية.

وأضاف الناشري بأن الملتقى بمحاوره الثلاثة، جلساته العلمية، مناقشاته وورش عمله، يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير المهارات الفردية والجماعية العملية لمقدمي الخدمة الاجتماعية، بما يخدم مصلحة المريض أولاً وأخيراً، موضحاً أن هناك 38 ورقة من المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية في المملكة، كما أن هناك بث مباشر للجلسات، يتابعه حسب الإحصائيات أكثر من 362 الف في المملكة وخارجها، ومن المتوقع الخروج بعده بتوصيات مهمة من أبرزها تطوير الممارسين للخدمة الاجتماعية، والمطالبة ببرنامج متخصص بعد البكالوريوس خاص بالخدمة الاجتماعية وهم في انتظار الموافقة، على حد قوله.

من جانبها، قالت رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية في صحة جدة فادية عناني إن 95 في المائة من أوراق العمل، منبثقة من خلال الممارسات والتجارب التي أجراها اخصائيون اجتماعيون، وتتمحور حول تحسين الأداء ومشاريع تطويرية ودراسة جودة الخدمة، وأضافت : "من أهم الأدوار التي نتطلع لها، تقديم أجود الخدمات في المنشئات الصحية، وأن نكون على مستوى عالمي، إضافة إلى تبادل الخبرات وطرح المستجدات".