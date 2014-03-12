ندوة تناقش "غذاء المرضي" في مجمع الملك سعود

نظمت إدارة التغذية بمدينة الملك سعود الطبية اليوم ندوة حول التغذية العلاجية بعنوان ( أحدث التدخلات الغذائية العلاجية للأمراض ) , بحضور المشرف العام على المدينة الدكتور صالح بن عبدالله التميمي , وبمشاركة 16 متخصصا في مجال التغذية العلاجية يستعرضون آخر الدراسات والإحصائيات .

وأوضح مدير إدارة التغذية بالمدينة محمد بن سليمان الأحمد أن الندوة التي تستمر ليومين ستبرز كل ما هو جديد في مجال التغذية العلاجية، حيث تستعرض بعض الدراسات مضاعفات التغذية الأنبوبية وجراحات المعدة والسمنة وتغذية الأطفال .

من جهته أكد المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية أن أهمية هذه الندوة تأتي لمواجهة التحديات الصحية التي من أسبابها التغذية الخاطئة أو سوء التغذية، حيث تعد التغذية جزءا مهما وأساسيا في علاج المرضى. مضيفاً أن جهود أخصائي التغذية العلاجية تكتشف الكثير من الأغذية العلاجية المناسبة للمرضى .

وعلى هامش الندوة تم تكريم منسيقيها، وهم أخصائية التغذية العلاجية جواهر الخميسي، ورؤى الهدلق، وهناء الهزاع وعبير الجريوي.