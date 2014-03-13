أطباء للمشورة قبل الزواج في الحدود الشمالية

كشف مدير برنامج الزواج الصحي في منطقة الحدود الشمالية، غالب العنزي، عن تعيين أطباء لتقديم المشورة للشباب والشابات أثناء إجرائهم فحص الزواج الطبي، قبل الدخول في عالم الزوجية.

وأوضح العنزي لـ"العربية.نت" أنه تم إنشاء 5 مراكز فحص زواج في كل مدن منطقة الحدود الشمالية، وتزويدها بكوادر طبية متخصصة من أطباء المشورة والأخصائيين والأجهزة الطبية اللازمة.

وأكد أن عيادة فحص الزواج الصحي في المنطقة قامت بفحص 1462 حالة خلال الربع الأول من العام الحالي 1435 هـ، ضمن برنامج فحص الزواج، استجابة لقرار مجلس الوزراء، والذي ينصّ على إلزام طرفي الزواج بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إتمام العقد مع ترك الحرية الكاملة للطرفين في إتمام الزواج من عدمه، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى الكشف المبكّر للأمراض الوراثية والعيوب الخلقية وضمان الزواج الصحي.