"أمانة الشرقية" تتلف 1500 إطار مغشوش

أتلفت أمانة المنطقة الشرقية 1500 إطار مستخدم يتم إعادة بيعها كإطارات جديدة، وقامت بلدية غرب الدمام أخيراً بعمليات الضبط عقب جولات ميدانية نفذت على محلات بيع الإطارات في محطات الوقود داخل المدينة وعلى الطرق السريعة، بحسب ما ذكره رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس العريج، وذلك للتأكد من جودة وصلاحية الإطارات المعروضة للبيع؛ نظراً لأهميتها كأحد عناصر السلامة الهامة لسائقي المركبات.

وأسفرت الجولات التي قام بها المراقبون عن ضبط العديد من المخالفات المتمثلة في وجود أعداد كبيرة من الإطارات المستخدمة التي تباع بعد غسلها وتنظيفها وتغليفها بمادة بلاستيكية دون مراعاة لما تشكّله من خطورة على المركبات وقائديها لهذه الإطارات.

وقامت فرق المراقبة بحصر الإطارات المضبوطة والتحفظ عليها ونقلها للمردم الصحي، في حين سيتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين المتمثلة في الغرامات المالية، والإنذارات بالإغلاق في حال تكرار المخالفة.

وأشار العريج إلى مواصلتهم للجولات الميدانية للقضاء على هذه المخالفات والتأكد من صلاحية الإطارات المعروضة للاستخدام، مشيراً إلى حرصهم على سلامة المواطن والمقيم على حد سواء من خلال برنامجها المستمر في الكشف عن هؤلاء المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم.

في حين طالبت أمانة الشرقية بضرورة التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظها المواطنون والمقيمون من خلال تسجيل تلك البلاغات على الهاتف المخصص لذلك (940).