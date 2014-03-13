أمير منطقة المدينة يكرم الأيتام ويطلق مشروع الترجمة

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الحفل السنوي الذي نظمته جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم العربي لليتيم بقصر قمة المدينة للاحتفالات.

بدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت بعض الكلمات الترحيبية بسموه الكريم تلاه أوبريت إنشادي عن اليتيم قدمه عدد من الأيتام، وفي ختام الحفل قام سموه بتكريم عدد من الأيتام الموهوبين من الأيتام كما تم تكريم بعض الشخصيات والرعاة الداعمين لأعمال وأنشطة رعاية الأيتام بالمنطقة.

كما زار معرض الموهبة والإبداع والذي تضمن بعض الأعمال الإبداعية لمجموعة من الأيتام الموهوبين.

حظى الحفل بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المكلف الأستاذ طارق بن سعد المغامسي، كما حضر الحفل معالي الدكتور منصور بن محمد النزهة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، والشيخ عبدالمحسن بن معيض الحربي الأمين العام للجمعية، كما حضر الحفل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال بالمنطقة.

من جهة أخرى أطلق الأمير فيصل بن سلمان _ مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين ,حيث سيتم ترجمة خطب الجمعة بالمسجد النبوي فورياً بالتزامن مع خطبة الإمام بلغتي الانجليزية والأردية. .

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس رئيس الحرمين الشريفين"نهدف من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين تحقيقا لرغبة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين غير الناطقين بالعربية لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم.

وأشار السديس"أن هذا المشروع يعد إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، لاسيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم" . هذا وسوف يم الاستفادة من الترجمة اعتباراً من خطبة صلاة الجمعة المقبلة.