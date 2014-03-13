الأمر بالمعروف تدرب 575 عضواً

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الأسبوعين الماضيين 23 برنامجاً تدريبياً استهدفت 575 متدرباً من الأعضاء الميدانيين والإداريين شملت عدة موضوعات ومهارات مختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة أربع دورات جاءت بعنوان "الحسبة والعلاقات الإنسانية" و "المحاضر الخاصة بالعمل الميداني" و "مهارات إدارة عمليات الأمن والسلامة" و "دورة في التعامل مع قضايا السحر والسحرة ميدانياً"، وذلك في منطقة الرياض، إضافة إلى دورة أخرى بعنوان "مهارات إدارة عمليات الأمن والسلامة"، في منطقة مكة المكرمة، ودورة في "القيادة الموقفية" في منطقة المدينة المنورة، ودورتين في "مهارات التعامل مع قضايا العرض والأخلاق" و "مهارات الاحتساب في الأسواق"، وذلك في منطقة الأحساء، ودورة في "مهارات الضبط الجنائي" في محافظة الخرج، ودورة في "مهارات التعامل مع الجمهور في الميدان" في منطقتي جازان و عسير.

كما تضمنت الدورات موضوعات إدارية متنوعة شملت دورة في "تنمية المهارات الأسرية"، في منطقة الرياض، ودورة في "سلوكيات الوظيفة العامة" في منطقتي مكة المكرمة وتبوك، و دورة "مهارات تنظيم الوثائق والمحفوظات"، في منطقة مكة المكرمة وعسير وتبوك، ودورة في "السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب" في منطقة مكة المكرمة، ودورة في "تنمية المهارات الشخصية في الجوانب الإيمانية في منطقة الحدود الشمالية، ودورة في "مهارات العمل عند المنشآت التعليمية" في المنطقة الشرقية، ودورة في "المعارف والمهارات الأساسية لعضو الهيئة"، في منطقة حائل.

وتهدف الدورات إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع هذه القضايا والأنظمة ذات العلاقة بالعمل الميداني.

يذكر أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يأتي ضمن الخطة المعدة من قبل الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة لرفع كفاءة الأعضاء وتطوير العمل الميداني والإداري، والتي تحظى بعناية ومتابعة معالي الرئيس العام.