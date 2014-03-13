الهيئة تقبض على شابين و3 فتيات قبل دخولهم الشاليهات

تمكّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ينبع من القبض على ثلاث فتيات وشابين قبل دخولهم أحد الشاليهات السياحية، وذلك عقب بلاغ من أحد المواطنين إثر اشتباهه في سيارة يستقلها شابان وثلاث فتيات أمام أحد المحال التجارية القريبة من الكورنيش وصدور أمور مريبة منهم.

وبعد تلقي البلاغ مباشرة بدأت دوريات الهيئة في البحث عن السيارة بحسب الأوصاف التي ذُكرت في البلاغ، وبعد فترة وجيزة تم ضبط السيارة بجوار أحد الشاليهات السياحية في منطقة الشرم قبل دخولهم الشاليه، وتبين أن الشابين قدما من خارج ينبع وأن الفتيات طالبات بالمرحلة الثانوية ومتغيبات عن الدوام الرسمي دون علم أهلهن، كما وُجدت بحوزة الشابين صور للطالبات ومقاطع وصور جنسية، وقد تمت إحالة الشابين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.