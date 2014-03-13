رئاسة الإفتاء تطلق برنامجاً إلكترونياً للسنة النبوية

تنظم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الأربعاء المقبل، حفلاً لإطلاق برنامج (جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة) على شبكة الإنترنت تحت رعاية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويشرف على البرنامج المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وأوضح المستشار المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد العواد أن البرنامج بدأ العمل فيه منذ عشر سنوات، أربع منها إعداد وست سنوات تنفيذ، ويعد نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي في برامج السنة الحاسوبية، بما احتواه من ابتكار تقني، ومعلومات بحثية غير مسبوقة، وخدمات تثقيفية متعددة في أحاديث المتون، والأسانيد، والرواة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج لا نظير له في العالم من الناحية العلمية، حيث أعده ونفذه مجموعة من خيرة أساتذة الحديث في الجامعات السعودية وعضو في هيئة كبار العلماء في جمهورية مصر العربية، جمعوا بين الاختصاص الأصيل بالسنة وعلومها، والخبرة الدقيقة في تقنية البرامج الحاسوبية.

ولفت العواد إلى أن البرنامج استخدم 50 أداة عمل إلكترونية حصلت على براءة اختراع، ويحتوي على 367858 صفحة، تنقل 261942 حديثاً نبوياً من ضمنها 184668 حديثاً موقوفاً، و34686 حديثاً مقطوعاً، و5164 حديثاً له حكم الرفع، وسيكون هناك مرحلة لاحقة تضاف إلى البرنامج لتصل صفحاته إلى أكثر من 450 ألف صفحة، وتم تطوير نسخة من البرنامج للعمل بكل خدماته على أجهزة الهواتف الذكية كالأندرويد والآيفون.