زراعة 7.5 مليون وردة في المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، الاستعدادات لانطلاق المهرجان الرابع للحدائق والتجميل الذي تنظمة أمانة المدينة المنورة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، والذي ستحتضنه حديقة الملك فهد المركزية في الـ17 من الشهر الجاري، تزامناً مع بداية إجازة منتصف العام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل في أمانة المنطقة، المهندس حمزة بن إبراهيم محمد خوش حال، أنه تم تجهيز وزراعة 7,5 مليون زهرة من أنواع مختلفة من الحوليات، مبيناً أن من تلك الحوليات التي تم زراعتها "بتونيا الزهور" بجميع ألوانها و"السيلوزيا" بتنوع ألوانها، قطيفة الزهور، الشيرانيا، كرنب الزهور وعدد من الحوليات الأخرى، مفيداً بأنه تم تخصيص كمية من الأسمدة العضوية والمركبة ومحسنات التربة للمهرجان وذلك بمقدار 12 مليون كيلوغرام.

وأفاد بأن المهرجان حمل هذا العام شعار "أروع الأفكار من أبسط الأشياء"، كسمة وتطبيق لمبدأ التدوير البيئي، مبيناً أنه تم تخصيص 7 أطنان من المواد المنتهية الاستخدام لإعادة تدويرها بطريقة آمنة والاستفادة منها في ما يخدم البيئة من ناحية المحافظة على قالب الإبداع والابتكار في المفهوم العام، وتقديم الرسالة للمجتمع وتوعية الأسر والنشء بمفهوم التدوير البيئي وغرساً لمبدأ التحوير والاستفادة والمحافظة على البيئة.

يُذكر أن عدداً من الجهات الحكومية والهيئات الأهلية ستشارك في المهرجان من خلال أجنحة ستقام في المكان المخصص لها بحديقة الملك فهد في إطار المنهج الذي تطبقه الأمانة لبناء شراكات تفاعلية مع مختلف القطاعات العاملة في المجتمع.