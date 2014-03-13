مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في مكة

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ما يصل إلى 5288 كيلوغراماً من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومخزنة بطرق سيئة ومعادة التجميد ومنتهية الصلاحية، كما أتلفت 4539 قطعة من الأواني والمعدات غير الصالحة للاستخدام خلال 5 أيام من الحملة التفتيشية التي بدأتها يوم الأحد الماضي.

وأغلقت الأمانة 117 محلاً ومطعماً مخالفاً منذ انطلاق حملتها التصحيحية الثانية للمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث توزعت الفرق على المحاور الرئيسية في بلديات الغزة والشوقية أبحرة وأجياد، وجرى تفتيش المحلات من خلال 10 فرق ميدانية مدعومة بعدد من عمال النظافة والسيارات والضواغط وأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف على صلاحية المواد الغذائية وسلامة العاملين بالمحلات.

وقال مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد الفوتاوي إن الحملة تشمل جميع مناطق مكة المكرمة، وقد رصد المشاركون في الحملة وجود العديد من الملاحظات والمخالفات المتنوعة التي شملت مخالفات الاشتراطات الصحية للمباني والتجهيزات وعرض المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ووجود حشرات وقوارض، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة، إضافة إلى عدم تجديد بعض رخص المحال.