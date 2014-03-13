وزير الخدمة المدنية: خطة لإنهاء التراكم الوظيفي

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، اليوم الخميس، على إعداد الوزارة خطة للإحلال والتراكم الوظيفي القطاعات الحكومية.

وقال في تصريحات صحافية، أن محور خطة الوزارة فيما يتعلق بالموارد البشرية ويشمل هذا البرنامج تخفيف وترشيد الاحتياج وإعداد خطة للإحلال والتراكم الوظيفي وبرنامج التأهيل والتدريب والمواهب الإدارية ومجموعة من المبادرات , ومحور التقنية ، ومحور تلافي سلبيات العمل.

وحول ما يخص التجمد الوظيفي، أوضح أن:"التجمد الوظيفي يهم الوزارة وقطاعات كبيرة من الدولة، وهناك دراسة من مجلس الخدمة المدنية نأمل أن يحقق جانبا مهما في أن لا يتضرر الموظف من التجمد الوظيفي فيما يحصل عليه من جوانب مادية في هذا الجانب"، مضيفاً أن هناك ترتيبات في هذا الشأن ستحقق المأمول".

وأكد أن الوزارة ضد الشهادات الوهمية وهناك تواصل مع المؤسسات التعليمية في التحقق من شهادات الخريجين، بالإضافة إلى تنسيق لتكوين قاعدة بيانات ومعلومات تربطنا مع وزارة التعليم العالي لحصر الخريجين والتأكد من الشهادات .

وعن عدم وجود بيانات لـ 300 معلم ومعلمة في الوزارة انتقلوا من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية أوضح بقوله : " نحن حريصون على معالجة هذا الموضوع بترتيبات تنظيمية مع عدة جهات حكومية والوزارة حريصة على أي موضوع يتعلق بأي مواطن تتعارض مصالحهم مع اختصاصات وزارة الخدمة المدنية وهذا ما نسعى لتحقيقه ".

