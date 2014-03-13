"التربية" تتجه لتطبيق معايير الجودة العالمية

وجه وزير التربية والتعليم السعودي الأمير خالد الفيصل بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة التشغيلية للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام، والذي تشرف عليه السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وشدد الفيصل أثناء اجتماعه مع القيادات التربوية في الوزارة على تطبيق معايير الجودة على برامج الوزارة ومشروعاتها، واعتماد الأدلة التنظيمية لإدارات الجودة في الميدان التربوي التي أعدتها الإدارة العامة للجودة.

وأشاد في المشروعات الجديدة التي ستشرع الوزارة في تطبيقها وفي مقدمتها مشروع سفراء الجودة، ومشروع التنمية المهنية، ومشروع قياس رضا المستفيد، ومشروع إدارة التغيير، التي تهدف في مجملها إلى التحسين المستمر لجودة الأداء التربوي، والمؤسسي، وتطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي في جميع قطاعات الوزارة والميدان التربوي من خلال أنظمة الجودة الحديثة لتحقيق رؤية الوزارة و أهدافها الاستراتيجية.

ووصف الفيصل مشروع سفراء الجودة بالرافد المؤسسي الذي يعني بتكريم المعلمين والمعلمات ومن في حكمهم وحفزهم على المشاركة الإبداعية بمنهجية علمية للتحول إلى مجتمع المعرفة من خلال تبنّي مفاهيم وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة في أماكن عملهم، وتكوين قاعدة بيانات عن المختصين والمهتمين بالجودة من المعلمين والمعلمات على مستوى الوزارة والميدان التربوي.