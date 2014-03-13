"بوصلة الإسكان" تتجه إلى "مسكن العقاري" في الرياض

تستضيف الرياض منتصف الإسبوع المقبل في الفترة بين 17 ــ 19 مارس معرض "مسكن" في نسخته الثالثة، والذي يأتي في توقيت هام بالتزامن مع إطلاق "أكبر منصة" حكومية الكترونية للدعم السكني للمواطنين المعروفه بــ "اسكان"، ما يعني أن المواطن السعودي بات أمام لغة جديدة في ثقافة اختيار المسكن، وفق الخيارات التي اتاحتها وزارة الاسكان السعودية، وتعززها على الواقع حلول سكنية متعددة، وسط حوار اقتصادي متباين في معدلات العرض والطلب، ويقود هذا المعرض خبراء عقاريون في الساحة السعودية.

وفيما تبدو السعودية هذا العام، كـ "أكبر منصة عقارية" في المنطقة عبر حزمة من البرامج والتشريعات ضختها الحكومة السعودية، لمواجهة ملف الاسكان، الذي بات يعتبر الملف "الأكثر سخونة" في الداخل، فإن جهات أهلية وبمصافحة حكومية، تعمل على توسيع دائرة فرص الحصول على مسكن للمواطنين السعوديين، ووضع الخيارات المناسبة تحت سقف واحد، وأحدها حتماً اطلاق معرض مسكن في نسخته الثالثة بالعاصمة السعودية الرياض.

ووسط أرقام تتعدى حاجز الــ 1.5 تريليون ريال في حجم السوق العقاري السعودي، وتقديرات عالمية حول صعود السوق العقاري "محلياً" للمرتبة الثانية عالمياً، يرى متابعون للشأن الاقتصادي أن ثقافة موازية لرفع وعي المواطن السعودي بمسألة دراسة الاحتياجات والفرص والخيارات، باتت "مسألة أساسية" اليوم، في ظل الانتقال من العصر التقليدي لسياسات الاقراض، والدخول في عصر المشاركة باتخاذ القرار السكني، خاصة وأن حجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن يقدر حالياً بـ (تريليون ريال)، في حين تشير احصائيات وتوقعات أعلنتها أخيراً منظمات خدمات مهنية عالمية إلى ارتفاع حجم الاستثمار العقاري العالمي يفوق الــ 55 في المائة، ليصل إلى 45 تريليون دولار بحلول العام 2020 م.

وبالعودة إلى "معرض مسكن العقاري"، فإن الاهتمام به بدا هذا العام لافتاً، من خلال وقوف الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، بكامل ثقلها خلف المعرض الذي يفتتحه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الرياض الدكتور عـبد الرحمن عبد الله الزامـل، ويحضره عدد من المسؤولين ورجال الإعمال والمختصين.

يشار إلى أن معرض مسكن، والذي ترعاه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كونه أول معرض عقاري متخصص في المشاريع السكنية، يستهدف المطورين والعقاريين في المشاريع الإسكانية، ونخبة من أبرز المقاولين، وعدد كبير من الممولين، البنوك، شركات التمويل الإسكاني، المهندسين، المعماريين، شركات التصميم الداخلي والمفروشات، ويتوقع أن تشهد ردهاته مناقشة مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في السعودية، بحسب ما أعلنه القائمون عليه.