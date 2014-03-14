العتمة تصيب قلب جدة

فوجئ المتسوقون في شارع قابل - واسطة عقد جدة القديمة - بعتمة، نتيجة فصل التيار الكهربائي عن محلات تجارية تتقابل على ضفتيه، نتيجة قرار اتخذته أمانة جدة يوم أمس الخميس، منافياً احتياطات أمنية، وميزات تسويقية، سياحية، وتجارية يمتاز بها أقدم الشوارع التجارية في جدة.

ورمت أمانة جدة قيامها بفصل التيار الكهربائي على كاهل تجاوز المحلات التجارية على مساحات الشارع، ودافع أصحاب المحلات بأنهم هنا بهذا الامتداد منذ 50 سنة أو أكثر، مؤكدين أنهم لم يغيّروا في سمات الشارع ولم يتجاوزوا مساحات استأجروها منذ عشرات السنين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم أمانة جدة، عبدالعزيز الغامدي، لـ"العربية نت" إن إنذارات متتالية تم توجيهها لأصحاب المحلات خلال فترات متزامنة تطالبهم بضرورة التنازل عن واجهات محلاتهم لمصلحة الشارع، بينما كان جواب أصحاب المحلات لـ"العربية نت" أن محلاتهم بأحجام صغيرة وتنفيذ مطالب الأمانة يعني زوال تجارتهم تماماً، ونزع السمة التجارية من الشارع، في حين أشار الغامدي إلى أن قطع التيار الكهربائي يتبعه لجنة من جهات حكومية متعددة تتولى مهمة الإزالة قسراً.

وتتكون لجنة الإزالة - وفق حديث الغامدي - من الأمانة، الشرطة، هيئة السياحة ومستشار متخصص في تاريخ جدة القديمة، وجهات حكومية أخرى، من أجل إبعاد المحلات التجارية عن ضفتي شارع قابل، ما لم يستطع أصحابها تحقيق ممانعة، بينما قال باعة في المحلات إنهم يعملون منذ عشرات السنين دون مشاهدتهم أي تجاوزات من جيرانهم على الشارع.

وينتمي شارع قابل إلى عمق تاريخ التجارة في جدة، وهو مزرعة مليونيراتها، يتمسك بطراز هندسي قديم، وأكشاك صغيرة لم تتغير مسمياتها وسمات باعتها منذ عهود مديدة، وتحتضن منتجات يعرف أهل جدة الطريق إليها بسهولة، إضافة الى كونها رئة سياحية خاصة في مواسم الأعياد، والإجازات.

وأصاب الظلام جسد شارع قابل، كان العلاج العاجل مصابيح عادت بذكريات كهول أهل جدة إلى زمن عتيق كانت "الأتاريك، والفوانيس" مصدر الضوء في الشارع إبان إحاطة جدة بسورها العتيق قبل نهوض عمراني متسارع غيّر ملامح جدة، عدا نقاط قليلة كان شارع قابل أبرزها.

وتحدث أصحاب المحلات عن تمعّضهم وإنكارهم لضبابية غايات أمانة جدة من إنذارات توالت عليهم ثم قرار فصل التيار الكهربائي، مؤكدين أنهم يتعرضون الى "تجريف تجاري" وإخراج قسري تجاري، ويتسبب بأضرار اقتصادية تصل إلى حد الإفلاس بقوة القانون.

ويطالب أصحاب المحلات التجارية بعدم المساس بمصالحهم التجارية، وعدم تغيير هوية الشارع التجاري؛ لأن ذلك يعتبر تشويهاً سياحياً للشارع، وقتلاً اقتصادياً لهم، كما أنهم لا يعلمون حتى هذه اللحظة ماذا تنوي أمانة جدة صناعته بمحلاتهم التجارية أو الشارع.

وكانت أمانة جدة - وفق ناطقها الرسمي - ردّت على سؤال "العربية نت" عن أسباب اتخاذهم قرار فصل التيار الكهربائي من أجل إزاحة محلات تجارية عن الشارع مؤخراً بقوله: "لم يكن هناك اهتمام بالمنطقة سابقاً"، وهو اعتراف ضمني وتأييد لما أوضحه أصحاب المحلات التجارية المتضررة من فصل التيار بقولهم: "نحن هنا بهذا الشكل منذ عشرات السنين".

وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة تعيش هاجس إعادة تنظيم أحياء عشوائية، كان حي الرويس تجربة غير ناجحة بعد جدل مرير بين سكان الحي وجهات سعت لهدمه وإعادة البناء، بينما إعادة تنظيم أسواق تجارية لم يكن لها سابقة قبل الجدل القائم حالياً، وقد ينجح الجدل مجدداً في تمكن سوق قابل من المحافظة على ملامحه، خاصة أن فاتورة التعويضات قد تكون أكبر من تعويضات الأحياء السكنية.

ويؤدي فصل التيار الكهربائي إلى مخاوف أمنية على سلامة المحلات التجارية، هذا ما قاله أصحابها. مضيفين أن فرصة تعرضها للسرقة ليلاً باتت أكبر بسبب غياب التيار الكهربائي عن الشارع وكاميرات المراقبة داخل المحلات التجارية وخارجها بما فيها محلات الذهب.

وجاء أحد أصوات التذمر من أحد أصحاب المحلات التجارية ضد الأمانة "فصلوا التيار عنا في الإجازة الأسبوعية، أيام ذروتنا التجارية"، مشيراً إلى أنه إضرار بالقصد، واقتناص للعطلة الأسبوعية بغية حرمانهم من اللجوء لإمارة منطقة مكة المكرمة أو محافظة جدة بصفتيهما جهات حكومية أعلى وقادرة على إغاثتهم من ظلم بحجم الظلام.