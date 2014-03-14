القبض على سعوديين قتلا عشرينيا بأحد أسواق الطائف

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي انه عند الساعه العاشره والنصف من مساء يوم أمس الخميس تبلغت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بوقوع مشاجره بإحدى المراكز التجارية بالطائف، وذلك بقيام شخصين بالاعتداء على شاب سعودي في العشرين من عمره اثر خلاف سابق بينهم فيما تعرض المعتدى عليه لطعنه بآلة حادة في جسده أدت إلى وفاته عند وصوله للمستشفى، وذلك بعد هروب الجناه من الموقع.

وأكد المقدم القرشي بأنه فور تلقي البلاغ أنتقل المختصين من مركز شرطة الشرقية إلى موقع الحادثة وبعد إجراء المعاينة والفحوصات الأولية لمسرح الجريمة وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي بسرعة القبض على الجناة وذلك بمتابعة واشراف من مدير شرطة الطائف اللواء عبدالله السحيمي ، وبعد إجراءات التحقيق والإستدلال تم ضبط المتهمين واتضح بأنهما سعوديين الجنسية في العشرين من اعمارهما فيما تم التحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لاحالتهما لجهة الاختصاص .

