بالصور.. إنقاذ شاب سقط في بئر بحائل

استطاع مدني حائل إنقاذ غلام يبلغ ١٣عاماً، سقط في بئر بأرض زراعية بمدينة الروضة ٨٠ كلم جنوب مدينة حائل.

وأوضح الرائد نافع الحربي، الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت اتصالاً مساء هذا اليوم، يفيد بفقدان مواطن بالمواصفات المذكورة، ما دعا إلى توجيه فرق الإنقاذ للمنطقة، وحددت المنطقة التي فقد فيها بأرض زراعية في ضواحي الروضة، توجد فيها بئر مطوية محفورة يدوياً يبلغ قطره مترين وبعمق ٢٦ متراً، وجرى الكشف المبدئي على البئر من قبل الدفاع المدني، واتضح وجوده داخلها.

وتمكنت فرق الإنقاذ والغواصون من الوصول إليه في عمق البئر، وتم إخراجه ونقله لمستشفى الملك خالد بحائل للاطمئنان على صحته، واتضح تعرضه لرضوض في منطقة الرأس، وشعر في أسفل القدم، وحالته الصحية مستقرة.