تأهيل 207 عرسان وعرائس خلال شهر

تواصل جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة، نجاحاتها بتأهيل المزيد من المقبلين والمقبلات على الزواج ضمن مشروع التأهيل الأسري، حيث بلغ عدد المؤهلين ضمن دوراتها التدريبية 22 ألفاً و982 شاباً منذ نشأتها وحتى نهاية الشهر ربيع الآخر المنصرم.

وكشفت الجمعية عن تأهيل 188 شاباً و19 فتاة من المقبلين والمقبلات على الزواج خلال شهر ربيع الآخر عبر 7 دورات تدريبية، قدمها عدد من المدربين والمدربات المعتمدين لدى الجمعية.

وأوضح المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، أمين عام جمعية المودة الخيرية، أن دورات التأهيل الأسري تتناول عددا من المحاور، منها المودة والرحمة، وآداب التواصل بين الزوجين قبل ليلة الزفاف، واكتشف شخصيتك، وتعرف على شخصية النصف الآخر، ووصايا ليلة العمر، وآداب الدخلة، والعسل الأبدي، وفن احتواء المشاكل الزوجية، والتعامل مع الأقارب، وتجديد الحياة، وتختتم الدورة بكلمة توجيهية ووصايا للعرسان، موضحاً أن الجمعية تقدم في ختام كل دورة باقات تثقيفية للمتدربين والمتدربات مجاناً، كما يتم جدولة خمس رسائل SMS يتم خلالها إرسال رسائل تثقيفية وتوجيهية للمتدربين والمتدربات بمعدل رسالة كل شهر.

وأضاف أن هذه الدورات تأتي ضمن جهود جمعية المودة الخيرية التي تسعى لتحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالتوعية والإصلاح، عبر تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التي تعالج مشكلات الأسرة وتقترح الحلول، وتأخذ بيدها إلى بر الأمان والسعادة والاستقرار، مبيناً أن للجمعية جملة من النشاطات والبرامج، من بينها الإصلاح الأسري، والاستشارات الأسرية المباشرة والهاتفية، وعقد دورات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية، وعقد دورات لتأهيل المرأة للقيام بدورها في الحياة كزوجة صالحة، وإصدار مطويات ونشرات لتوعية أفراد الأسرة بالحياة الزوجية، وإقامة محاضرات عامة في الحياة الزوجية للمحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها، وعقد ملتقيات ومنتديات لدراسة قضايا الأسرة بهدف معالجتها، وتنظيم وإعداد وإقامة المسابقات للتوعية بالقضايا الأسرية، وتنفيذ ونشر الدراسات والأبحاث العلمية بهدف تعميم الفائدة.

يذكر أن المتدربين والمتدربات الذين خاضوا هذا البرنامج أشادوا بهذه الدورات التدريبية، مؤكدين أهمية التحاق جميع العرسان المقبلين على الزواج بها لتحقيق حياة أسرية مطمئنة.