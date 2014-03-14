شرطة جدة تضبط لصوصاً انتحلوا شخصيات رجال أمن

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، أنها ضبطت تشكيلا عصابيا مكونا من سبعة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية، تتراوح أعمارهم بين 20 و46 عاما، تركز نشاطهم في الاعتداء بالسلب.

إزاء ذلك، صرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، بأن الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة، تبلغت عن وجود أشخاص تركز نشاطهم على الاعتداء بالسلب، وتعمد أحدهم ارتداء "زي عسكري"، وبدأوا في استدراج العمالة الوافدة، وأخذ ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة اتصال، منتحلين شخصيات رجال الأمن في أحياء متفرقة في جدة.

وأكد المقدم القرشي أن فرق البحث الجنائي تعاملت مع القضية بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وبمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة، اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، وذلك بوضع خطط أمنية دقيقة، وتكوين فريق عمل أمني لعمليات البحث والتحري عن الجناة، والتي أسفرت عن القبض على الجناة.

وخلص المقدم القرشي إلى أنه "تم التحفظ على الجناة، وهم اﻵن رهن التحقيق لإكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدا ﻹحالتهم إلى جهة الاختصاص".