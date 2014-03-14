فرق الانقاذ تنتشل طفلا من فتحة صرف صحي بجدة

‏‫اوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأنه في مساء يوم الخميس 12 جمادى الاولى 1435 تبلغت غرفة عمليات الأمن بشرطة جدة عن فقدان طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر ثمان سنوات تغيب عن منزل والديه عند عودته من المدرسة بأحد الأحياء الجنوبية بجدة.

وأكد المقدم القرشي بأنه فور تلقي البلاغ باشرت فرقة البحث الجنائي والجهات ذات العلاقة عمليات بحثية دقيقة عن الطفل المفقود وتم العثور عليه متوفيا داخل خزان الصرف الصحي ، ولاتزال الإجراءات اللازمة مستمره تمهيدا لإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وكانت فرق الانقاذ بالدفاع المدني بجدة قد انتشلت مساء طفل من فتحة صرف صحى لمبنى مكون من ثلاث طوابق

