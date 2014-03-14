منح معلم قتله طالب وسام الملك عبدالعزيز ومنزلاً

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للمعلم محمد بن بكر بن آدم برناوي الذي راح ضحية لطعنات تلقاها من أحد طلابه في إحدى مدارس تعليم صبيا بجازان، وكذلك على منح أيتام المذكور مبلغ 500 ألف ريال وشراء مسكن يليق بهم من قبل وزارة المالية.

ورفع الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وزير التربية والتعليم، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة التي اعتادها منه أبناؤه في القطاعات والخدمات كافة، ما يؤكد رعايته الدائمة لأبنائه المعلمين والأسرة التعليمية ومتابعته لأحوالهم، وذلك بما يتفق مع أهمية التعليم ومكانة المعلم ورسالته السامية.

وعدّ وزير التربية والتعليم ذلك أنموذجاً للوقفة الصادقة مع أبناء الوطن في كل المجالات التي أثبتوا فيها قدرتهم وولاءهم وإخلاصهم لهذا الكيان، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، معرباً عن أمله في أن يكفل ذلك الحياة الكريمة لأبناء المعلم.