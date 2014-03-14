هل يستقيل الوزير؟

أم يستقيل عضو المجلس؟ الذي طالب وزير الإسكان بالاستقالة، أو تقديم حلول جذرية لمشكلة الإسكان في المملكة، وقال للوزير« لو كنت مكانك لاستقلت» ووصف الوزير بأنه يتقدم خطوة للأمام ويتراجع ثلاثاً للخلف «ولا أدري ما الذي بوسع الوزير أن يفعله، ولو سار على النهج الذي يمشي عليه الآن لما حلت مشكلة الإسكان أبداً، فالبلد يحتاج إلى الائتمان، والنظام القضائي رغم استحداث قضاة للتنفيذ ما زال عاجزاً عن مواجهة المماطلين في تسديد قروضهم سواء كانت للدولة أو للبنوك أو لشركات إسكان، وليقل لنا صندوق التنمية العقاري عن نسبة تسديد ديونه، وهو إن فعل نجدها لا تذكر، وإذا كانت الدولة تعجز عن استخلاص ديونها، فما بالك بالبنوك أو القطاع الخاص؟ولهذا تتردد البنوك في التوسع في الإقراض من أجل السكن، وهي إن فعلت فستحل مشكلة الإسكان، ولا يحتاج الناس إلى الدولة، كما هو معمول به خارج المملكة، والأنظمة مهما كان مصدرها كنظام الرهن العقاري لن تكون لها أيّ فعالية، فالحل هو تفعيل القضاء ونفاذه، وأيّ تهاون في ذلك لن نحل أيّ مشكلة تواجهنا وخاصة مشكلة الإسكان، فاعذروا الوزيز.

نقلاً عن صحيفة"الرياض"