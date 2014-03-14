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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هل يستقيل الوزير؟

أم يستقيل عضو المجلس؟ الذي طالب وزير الإسكان بالاستقالة، أو تقديم حلول جذرية لمشكلة الإسكان في المملكة، وقال للوزير« لو كنت مكانك لاستقلت» ووصف الوزير بأنه يتقدم خطوة للأمام ويتراجع ثلاثاً للخلف «ولا أدري ما الذي بوسع الوزير أن يفعله، ولو سار على النهج الذي يمشي عليه الآن لما حلت مشكلة الإسكان أبداً، فالبلد يحتاج إلى الائتمان، والنظام القضائي رغم استحداث قضاة للتنفيذ ما زال عاجزاً عن مواجهة المماطلين في تسديد قروضهم سواء كانت للدولة أو للبنوك أو لشركات إسكان، وليقل لنا صندوق التنمية العقاري عن نسبة تسديد ديونه، وهو إن فعل نجدها لا تذكر، وإذا كانت الدولة تعجز عن استخلاص ديونها، فما بالك بالبنوك أو القطاع الخاص؟ولهذا تتردد البنوك في التوسع في الإقراض من أجل السكن، وهي إن فعلت فستحل مشكلة الإسكان، ولا يحتاج الناس إلى الدولة، كما هو معمول به خارج المملكة، والأنظمة مهما كان مصدرها كنظام الرهن العقاري لن تكون لها أيّ فعالية، فالحل هو تفعيل القضاء ونفاذه، وأيّ تهاون في ذلك لن نحل أيّ مشكلة تواجهنا وخاصة مشكلة الإسكان، فاعذروا الوزيز.

نقلاً عن صحيفة"الرياض"

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