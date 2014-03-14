‏‫أمير مكة يرعى انطلاق فعاليات منتدى جدة.. الثلاثاء

يرعى الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء المقبل، انطلاق فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2014 في نسخته الـ14 تحت عنوان "الإنماء من خلال الشباب"، لتتجدد الرؤية في تقديمه كمنتج اقتصادي بأعلى المقاييس ويكون مثالاً وطنياً للتنمية الاقتصادية، محققاً للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط بشكل خاص، والعالم بشكل عام، وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وضيوف المنتدى من داخل المملكة وخارجها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، صالح بن عبدالله كامل، أن الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة لمنتدى عروس البحر الأحمر الاقتصادي، تأتي امتدادا لاهتمام الدولة، رعاها الله، بدعم مثل هذه المنتديات الاقتصادية ذات الطابع العالمي، والتي تعزز مكانة المملكة وتواجدها على خارطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وصول المنتدى لعامه الـ14 ما كان ليتحقق لولا توفيق الله، ثم بتكاتف الجهود الجماعية من الغرفة والجهات المشاركة في هذه التظاهرة التي استطاعت وبصورة تدعو للفخر والاعتزاز من جمع أكثر من 26.000 مشارك ينتمون لأكثر من 60 دولة وست قارات في العالم منذ انطلاقته الأولى في عام 2000 عندما حمل عنوان "نمو ثابت في اقتصاد عالمي"، والذين كان لهم بالغ الأثر في تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي، وطرح المتغيرات التنموية وأبرز القضايا التي تواجهها دول العالم عبر تلاقح الرؤى والتقاء الأفكار في ظل تواجد زعماء العالم وقادة الدول وصناع القرار والباحثين والمتخصصين في مختلف صروح المعرفة والاقتصاد والفكر والسياسة.