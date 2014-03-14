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الهيئة تقبض على 14 شابا من الجنس الثالث بدرة العروس

المصدر: جدة- العربية.نت
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‏قبض رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بذهبان يمحافظة جدة على 14 شابا من الجنس الثالث بدرة العروس شمال محافظة جدة عند الساعة الثالثة من صباح اليوم وهم في حالة سكر وعثر بحوزتهم على قوارير المسكر حيث كانو يرقصون وتمت احالتهم لمركز الشرطة .

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