الهيئة تقبض على 14 شابا من الجنس الثالث بدرة العروس

‏قبض رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بذهبان يمحافظة جدة على 14 شابا من الجنس الثالث بدرة العروس شمال محافظة جدة عند الساعة الثالثة من صباح اليوم وهم في حالة سكر وعثر بحوزتهم على قوارير المسكر حيث كانو يرقصون وتمت احالتهم لمركز الشرطة .

