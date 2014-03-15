آسيوي ينهي حياته في صالة المغادرة بمطار جدة

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة عدم وجود "شبهة جنائية" في حالة وفاة وافد، عثر على جثته معلقة في إحدى دورات مياه مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة البارحة.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي، في بيان تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، بأن شرطة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، تسلمت الجمعة، بلاغاً من وحدة أمن المطار، بوجود شخص متوفى داخل دورة مياه صالة المغادرة في المطار.

وأشار المقدم القرشي إلى أنه: "فور تلقي البلاغ تم انتقال الضابط المناوب ومساعديه، وعضو من هيئة التحقيق والادعاء العام وخبراء من الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للموقع، واتضح وجود شخص آسيوي الجنسية في الــ 38 من العمر، معلقاً بعنقه في سلك معدني داخل دورة المياه، ومن خلال إجراءات المعاينة للموقع والجثة، لم يلاحظ أي آثار تدل على جنائية الحادثة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى لإكمال اللازم من قبل الطبيب الشرعي، فيما لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة، ومتابعة بقية الإجراءات، تمهيداً لإحالتها لجهة الاختصاص".

