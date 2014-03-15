إصابة امرأتين إثر حريق اندلع في صالة أفراح

أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني أنه "عند الساعة الثانية و17 دقيقة من صباح اليوم السبت، ورد بلاغ عن حادث التماس كهربائي بصالة العالية للأفراح بطريق العوالي بصالة النساء".

وأضاف: "تم توجيه فرقتي إطفاء وأربع فرق إنقاذ وفرقة إسعاف للموقع، حيث اتضح أن الحادث عبارة عن تصاعد دخان بسيط نتيجة التماس كهربائي في السقف المستعار في مدخل الصالة تم السيطرة عليه في حينه من قبل فرق الدفاع المدني، وتم إخلاء النساء من الصالة، حيث تعرضت اثنتان من المدعوات لحالة من الخوف والهلع، تم نقل إحداهما إلى مستشفى الزهرة عن طريق إسعاف الدفاع المدني للاطمئنان عليها، والأخرى تم معالجتها بالموقع عن طريق فرق الهلال الأحمر".