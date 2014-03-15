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العثور على عشريني متوفى في مكة

المصدر: مكة المكرمة - العربية.نت
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عثرت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن عشريني بعد مفارقته الحياة، بالقرب من أحد المحال التجارية في شارع ذاخر بمكة المكرمة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، أن الجهات اﻷمنية في شرطة العاصمة المقدسة، تبلغت بالحالة، وانتقل المختصون من مركز شرطة إلى الموقع، وبعد إجراءات المعاينة والتحقيقات الأولية لم يلاحظ على الجثمان آثار اعتداء أو عنف، وأن الوفاة "عرضية".

وأضاف القرشي أن المتوفى يعاني من نوبات الصرع منذ فترة طويلة بحسب إفادة ذويه، وتم نقل الجثمان للمستشفى لإكمال اللازم، فيما ما زالت التحقيقات جارية.

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