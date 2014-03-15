الفيصل يجتمع مع وزير الخارجية الإماراتي في الرياض

اجتمع وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، اليوم السبت، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تم خلال الاجتماع بحث المسائل المشتركة.

وكان الأمير سعود الفيصل في مقدمة مستقبلي الشيخ عبدالله بن زايد فور وصوله إلى الرياض اليوم.

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري.