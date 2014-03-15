تحذيرات من موجة غبار قادمة

حذرت الرئاسة العامة لمصلحة الارصاد ، عن تنبيهات متقدمة بتغير الاحوال المناخية على منطقتي الرياض والشرقية لهذه الليلة ، بعد موجة الغبار المفاجئة على حفر الباطن والقيصومة شمال شرق السعودية .

وقال الناطق الاعلامي للرئاسة حسين القحطاني ، انه من خلال الرصد يتضح لنا تحرك موجة الغبار من حفرالباطن الى جنوباً بإتجاه المنطقة الشرقية ، وشمالاً بإتجاه المجمعة والدوادمي والرياض والخرج والمدن المجاورة لهم ، حيث ستحد من مدى الرؤية على تلك المدن ٢ كم .

وفي نفس السياق قال الناطق الاعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد محمد الحمادي ، ان الدفاع المدني متأهب لأي تغير مفاجئ للطقس ، وان المديرية تحذر المواطنين والمقيمين ، بعدم الخروج اثناء التنبيهات التي تطلقها المديرية بالتعاون مع اللجنة الفورية المشتركة من الجهات الحكومية

