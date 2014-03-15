سعوديان يهددان باكستانيا بهدف سرقة مركبته

أعلنت شرطة الرياض عن تمكنها من اعتقال شخصين سرقا سيارة أجرة "تاكسي"، بعد االسطو على قائدها. وأوضحت في بيان لها، اليوم السبت، أن: "شرطة الملز قد تلقت بلاغاً من شخص باكستاني يعمل سائق أجرة يفيد فيه عن قيامه بنقل شخصين من أحد أحياء وسط العاصمة الرياض وفي الطريق قاما بتهديده بسلاح أبيض وأنزلاه من سيارته ولاذا بالفرار بعد سرقة مركبته".

وأشارت إلى أن: "دوريات الأمن قامت بدورها بإجراء مسح شامل في الحي الذي وقعت فيه الحادثة والأحياء المجاورة، أسفر ذلك المسح عن رصد تلك السيارة التي كانت تسير في حي الروابي شرق الرياض، فتمت متابعتها وسد كافة المنافذ أمامها وإيقافها ومن ثم القبض على مستقليها وهما سعوديا الجنسية في العقد الثاني من العمر وسلما لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما".





