شوكولاتة دانيت على صدر أنثى تفجر أنبوبة الأكسجين

أثار كاتب سعودي تعليقات ساخرة على كتابه المعروض في معرض الرياض الدولي للكتاب بعد أن استخدم عبارات وصفها نقاد محليون بالمخجلة والسطحية والتي تعبر عن إفرازات "تويتر" السلبية فيما يخص العلاقة بين عدد المتابعين والدافع لطرح منتج فكري هزيل للبيع أمام الناس.

وكان خالد الباتلي الأربعيني الذي يتابعه أكثر من 230 ألف متابع على "تويتر" قام بعرض كتابه "ليتها تقرأ" في معرض الرياض الدولي للكتاب وهو الذي حوى عبارات رآها البعض سخيفة ومخجلة مثل "قال لها أتمنى أن آكل شوكولاتة دانيت على صدرك وقالت له أخاف عليك من حمى لا تتحملها".

وقال علي مكي الكاتب الصحافي لـ"العربية نت" لم أقرأ للباتلي من قبل أعرفه على "تويتر" ونتبادل أحيانا الرد على بعض التغريدات، تفاجأت اليوم بأن له كتابا مطبوعا وشاهدت صورة للصفحة التي وردت بها عبارة الدانيت على صدر ملهمته وهي عبارة سخيفة ومضحكة، لكن عندما يكون الكتاب من الكتب الأكثر مبيعاً فهذا يعني أننا إزاء وعي قرائي متخلف".

وأضاف مكي "الكارثة الأكبر هي السرقات التي ظهرت في كتابه "ليتها تقرأ" وطالعتها في مواقع إلكترونية وهو يعني أن لا أحد يقرأ فعلاً لأن هذا شيء مخز جداً ومعيب بحق ثقافتنا أن تغيب كتب شاعر عظيم مثل محمود درويش وتحضر كتب في معرض الرياض مملوءة بالدانيت والكلام الفارغ وانفجارات الأنابيب".

ومعروف بين السعوديين الذين يقومون بتدليل أبنائهم ببعض الوجبات الصغيرة شراءهم شوكولاتة "الدانيت" التي تم نزع براءتها وحضورها في صورة ذهنية بطلها طفل، لتتحول في كتاب الباتلي إلى رمزية حميمية أثارت السخرية على الكتاب والكاتب واستخدامه لهذا المنتج الغذائي في تلك الصورة.

وعلى الرغم من السخرية والانتقادات التي طالت الكاتب فإن الكتاب الذي حوى عبارات أخرى مثل "أخبرها مرة أنه في المستشفى تحت أنابيب الأكسجين قالت له ضع جوالك على صدرك وأرسلت إليه قبلة.. حينها انفجرت أنبوبة الأكسجين"، حقق المرتبة الثانية العام الماضي في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في معرض الرياض.

