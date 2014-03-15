صور من الانستجرام

العاصمة السعودية الرياض كان عدد سكانها في السبعينات الميلادية لا يتجاوز مئة ألف نسمة وخلال أربعين عاماً الماضية زاد عدد سكانها حتى تجاوزوا الخمسة ملايين كانوا شاهدين على تحول مدينة صغيرة في وسط الصحراء إلى عاصمة تغير شوارعها ومبانيها و تتمدد عمراناً في كل الاتجاهات بسرعة مهولة .

في الصورة التي تنشرها العربية نت من حساب محمد العتيبي mohdalotaibi على موقع انستغرام تظهر أبراج مركز الملك عبدالله المالي في وسط الرياض شاهقة من بين المباني والشوارع في صورة لو عادت قبل خمسين عام لتمثل مكانها النخل وكأن ثمرات الأمس تطورت على شكل حقائب ومكاتب وصفقات تساهم الآن في الاقتصاد المحلي .

