نظافة مكة المكرمة والمشاعر بـملياري ريال

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، اليوم الجمعة، ترسية عقود جديدة لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة التي بلغ إجمالي قيمتها (2.548.929.786) ملياران وخمسمائة وثمانية وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة وذات الإمكانيات العالية في هذا المجال.

وشملت هذه العقود مشروع للنظافة العامة للمنطقة الأولى بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة (نطاق بلدية أجياد، نطاق بلدية المسفلة، مشعر عرفات، مشعر مزدلفة، نطاق مركز دقم الوبر، نطاق مركز المشاة بمشعر منى) بمبلغ إجمالي وقدره (594.720.273) خمسمائة وأربعة وتسعون مليوناً وسبعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً، فيما تم توقيع عقد لنظافة المنطقة الثانية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة (نطاق بلدية الغزة، نطاق بلدية العتيبية، نطاق مركز الربوة، نطاق مركز الشعيب الشرقي، نطاق مركز جنوب الربوة، نطاق مركز وادي محسر، نطاق مركز شرق وادي محسر بمشعر منى) بمبلغ إجمالي وقدره (482.891.446) أربعمائة واثنان وثمانون مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً.

