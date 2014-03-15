ولي العهد يتبرع بـ3 ملايين لبناء مراكز في الصين

قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، تبرعاً مالياً بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، مساهمة منه لبناء مراكز إسلامية وثقافية في الصين.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد بمقر إقامته في بكين، اليوم، رئيس الجمعية الإسلامية في الصين، الشيخ هلال الدين تشن، يرافقه رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والجوامع في عدد من المقاطعات الصينية.

وأعرب رئيس الجمعية عن سعادة المسلمين في الصين بزيارة ولي العهد، ونقل شكر وتقدير جميع المسلمين في الصين للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ما تقدمه المملكة العربية السعودية للمسلمين، خاصة للحجاج والمعتمرين والزوار، كما قدم الشكر له على تبرعه السخي ، داعياً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته لهم بالتوفيق، وحثهم على المحافظة على دينهم وعقيدتهم، وأن يكونوا مواطنين صالحين منتجين في بلادهم، وأن يقدموا صورة إيجابية لدينهم القويم، دين الرحمة والسلام والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف. وفي نهاية الاستقبال قدم للجمعية قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.