إغلاق 9 مستودعات في جدة وفصل التيار عنها

أغلق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم 9 مستودعات في جنوب جدة بينها مستودع لأشهر المفروشات العالمية في جدة وفصل التيار الكهربائي عنها وذلك لسوء التخزين وعدم فحص انظمة السلامة رغم توفرها ووجود كراتين تعرقل دخول رجال الدفاع المدني فيما لا قدرالله نشب حريق كما تم إحالة 3 مستودعات للجنة النظر في المخالفات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد سالم المطرفي ان 50 ضابط سلامة بقيادته بدأوا اليوم في حملة تستمر ثلاثة أيام وتشمل 350 مستودعا بهدف تطبيق لوائح السلامة على ارض وشدد المطرفي على انه لا تهاون في فرض العقوبات والاغلاق وفصل التيار الكهربائي حتى يتم تطبيق مبدأ السلامة حفاظا على الارواح والممتلكات وكانت الحملة التي قادها المطرفي اليوم قد وقفت على 130 مستودعا بينها مستودعات ادوات منزلية ومفروشات واخرى للالعاب ومستودعات للعطور.

وطالب العميد المطرفي من أصحاب المستودعات التعاون مع ضباط وافراد السلامة وتوفير المتطلبات لمستودعاتهم حفاظا على سلامتهم

