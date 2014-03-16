امرأة تقود عملية تهريب 400 ألف قرص إمفيتامين

قادت امرأة عملية تهريب 400 ألف قرص إمفيتامين عبر الحدود الشمالية للسعودية، لكنها لم تنجح.

بدأت التفاصيل بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم الأحد، بتبني تلك المرأة التخطيط لعملية التهريب وقيام رجال بتنفيذ خطتها.

وأضاف أنه تم إحباط تلك العملية والقبض على مهربين، إضافة إلى القائدة التي أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إدارتها لتلك العملية، ولا زال التحقيق جارياً معها.

وأشار التركي إلى أن تلك الحالة هي حالة نادرة، موضحاً في الوقت نفسه أن المرأة والأطفال يستخدمون من قبل المهربين كساتر لعملياتهم، ورجال الأمن لديهم المهارات الكافية للكشف عن هذه الحالات.