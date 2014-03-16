السعودية: لم نصدر لائحة بـ50 اسماً ممنوعاً

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تسجيل أسماء المواليد يخضع لنظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية للنظام. وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد بن جاسر الجاسر، أنه لا يتم تسجيل أسماء المواليد غير الجائزة شرعا، والأسماء غير الملائمة اجتماعيا ونحوها.

وأضاف الجاسر أن اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية وضحت أنه لا يجوز التسمية بالأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية على عدم جوازها، إضافة للأسماء المكروهة شرعا.

وأشار إلى ضرورة التقيد بقواعد اللغة العربية عند تسجيل الأسماء، وأن يكون مجردا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم، مشيرا إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء المركبة.

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بياناً يحتوي على 50 اسما، وأن الأحوال المدنية عممته على المستشفيات لعدم التسجيل بتلك الأسماء، نافيا بذلك صحة صدور هذا البيان من الأحوال المدنية.

ودعا الجاسر في ختام تصريحه الآباء إلى حسن اختيار الأسماء لأبنائهم متقيدين بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.