الصحة تعتمد علاج 35 مريضاً في خمس دول

اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد أخيرا، علاج 35 حالة مرضية جديدة خارج المملكة في كل من أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا.

وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة، الدكتور مشعل عبدالله المشعل، أن الحالات التي سيتم علاجها في أميركا تعتبر هي الأعلى، ويبلغ عددها 21 حالة، تليها ألمانيا بـ8 حالات، وفرنسا بأربع حالات، في حين تمت إحالة حالة واحدة إلى كل من بلجيكا وبريطانيا وسويسرا.

وأضاف أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ40 حالة تتلقى العلاج في أميركا، وخمس حالات في ألمانيا، وتمديد علاج حالة واحدة في بريطانيا، وأخرى في فرنسا، مبينا أن هناك أيضا حالات أخرى لا تزال تدرس من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية لـ42 حالة إلى الصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها، و11 حالة لأميركا، وحالتان إلى ألمانيا، لمعرفة ما إذا كان يمكن تلقي العلاج هناك.

وأشار إلى أن الهيئة أحالت أيضاً 57 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة، وذلك لتوافر العلاج، كما اعتذرت الهيئة عن علاج 19 حالة خارجيا، حيث إن هذه الحالات، ولله الحمد، لا تستوجب تلقيها العلاج خارج الوطن، وأن علاجها متوفر داخليا، حيث تمت إحالتها للمستشفيات المتخصصة لعلاج كل حالة، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على عودة واستكمال علاج 27 حالة، منها 19 حالة خارجيا، وثماني حالات داخلية.