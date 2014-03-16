الصين تتفق مع السعودية على تطبيق جنيف 1

أعلنت الصين عن اتفاقها مع السعودية على تطبيق بنود جنيف 1، المتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا.

وقالت بكين والرياض في بيان مشترك في نهاية زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد: "أعاد الجانبان التأكيد على ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، والتطبيق الكامل لبيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 يونيو 2012، المتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك حرصا على مصير سوريا والمصالح الكلية لشعبها، وأن الحاجة الملحة هي الإسراع بالحل السياسي، وتنفيذ بيان جنيف، ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووقف إطلاق النار. كما أكدا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين داخل سوريا وخارجها".

وأبدى الجانبان في البيان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية، باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.

وأوضح البيان أن "الجانبين شددا على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد"، وأكدا رفضهما ربط الإرهاب بأي دين أو مذهب. وفي هذا الشأن أبدى الجانب السعودي إدانته لأعمال العنف الإرهابية الخطيرة التي وقعت بمدينة كونمينغ الصينية وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء، وقدم تعازيه لجمهورية الصين الشعبية ولذوي الضحايا".