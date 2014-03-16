رسمياً..الموظف الحكومي يترقى كل 12 عاماً

وضعت وزارة الخدمة المدنية اشتراطات جديدة لترقية الموظف الحكومي من مرتبة إلى المرتبة التي تليها، من أبرزها مضيّه 12 عاماً أو أكثر في نفس المرتبة. وقالت الوزارة في بيان لها: "تُرفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق الضوابط التالية، وهي إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته".

كما ضمّت الضوابط وفقاً للبيان "أن تتوافر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من (لائحة الترقيات)، وأن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة".

وأشارت الضوابط إلى أنه "يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة".

وأكدت الوزارة أنه "يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه، يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات - إن وجدت - والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة".