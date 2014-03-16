بلدية بريمان بجدة تحبط توزيع 4 أطنان أسماك فاسدة

أحبطت بلدية بريمان الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، توزيع 4 أطنان من الأسماك الفاسدة داخل حوش بحي بريمان يستخدم لتجفيف الأسماك الفاسدة، وذلك من خلال الجولات الرقابية اليومية على المحلات والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس فهد المطيري، أن الفرق الرقابية لاحظت من خلال الجولات الميدانية وجود حوش بحي بريمان الشعبي، حيث تقوم العمالة المخالفة بتجميع السمك الفاسد وتجفيفه وتغليفه وتسويقه للمحلات التجارية باسم إحدى المؤسسات التجارية.

وقال المطيري إنه تم التنسيق فوراً مع الجهات المختصة والأمنية والرقابة التجارية في الأمانة، ممثلة في إدارة المسالخ للوقوف والمشاركة في عملية الضبط.

وأضاف حيث تم التأكد من عدم صلاحية جميع الأسماك التي تقدر بحوالي 4 أطنان، وتم إتلافها بالكامل، كما تم القبض على العمالة المخالفة عن طريق الدوريات الأمنية، وإغلاق الموقع بالكامل، وجارٍ التنسيق مع لجنة الغش التجاري لإيقاف الشركة وتطبيق النظام بحقها.